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وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ بورسعيد المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية - أخبار كلمتك

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وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ بورسعيد المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ بورسعيد المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين في اجتماع مجلس المحافظين الأخير.

 

وفى بداية اللقاء، تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات التي تشهدها المحافظة في جميع الأحياء والمدن خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024 / 2025 للدفع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لها، وأيضًا جهود المحافظة في تحقيق معدلات انجاز كبيرة بملف التصالح في مخالفات البناء وزيادة وعي المواطنين به وتذليل كافة المعوقات أمامهم، بالإضافة إلى استمرار التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وإزالتها، واستخدام منظومة المتغيرات المكانية، وكذا آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وجهود المحافظة الجارية في التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة علي أرض المحافظة.

 

توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة

كما شهد اللقاء استعراض الدكتورة منال عوض ومحافظ بورسعيد جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وكذا العمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية وتقديم كل الدعم للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمبادرات المجتمعية.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف الاستثمار والصناعة بالمحافظة وتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، وكذا متابعة جهود المحافظة في تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه، أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، حرصه عَلِي متابعة المشروعات الجارية عَلِي أرض الواقع بصورة دورية للانتهاء منها وفقًا للخطط الموضوعة لذلك، لافتًا إلي عقده اجتماعات بصورة مستمرة مع القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية لمتابعة الموقف الخاص بالخطة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنين بورسعيد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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