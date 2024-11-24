التضامن تستعرض أهداف صندوق دعم العمل الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:12 مساءً - شهدت فعاليات اللقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية تقديم الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي عرض توضيحي عن صندوق دعم العمل الأهلي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

إنشاء صندوق دعم العمل الأهلي

وأكد سعدة أن الصندوق أنشيء بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ كهيئة عامة وطنية مستقلة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمناخية وتلبية الاحتياجات الإنسانية مع تعزيز قيم المواطنة الإيجابية وتشجيع العمل التطوعي، مقدما دعمه ماليًا وفنيًا لمؤسسات المجتمع الأهلي والمتطوعين مع التزام الشفافية والاستدامة.

الهيكل التنظيمي للصندوق وموازنة الصندوق

وأوضح معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي الهيكل التنظيمي للصندوق وموازنة الصندوق وآليات عمله، كما تطرق العرض للمنصة الرقمية للصندوق المقرر إطلاقها خلال شهر يناير المقبل، حيث ستوفر خدمة تقديم طلب الحصول على منح تمويلية عبر نموذج محوكم يحدد أسباب وأهداف طلب المنحة، وتفاصيل إنفاقها وحوكمة صرفها، بالإضافة إلى معايير تقييم أثر المشروع أو البرنامج، واستراتيجية الصندوق، متضمنة الرسالة والرؤية والقيم والحتميات الاستراتيجية.

مصادر تمويل الصندوق

كما تناول اللقاء الاستراتيجية ومنهجية العمل متضمنة الإدارة بالنتائج والوصول لكافة فئات المجتمع بشكل شمولي والاستثمار، وتعدد مصادر التمويل، وتنمية القدرات، الحوكمة، كما شرح آلية العمل بالصندوق ولوائح العمل المنظمة.

وأشار سعدة إلى أنه من المقرر ان يشهد يناير المقبل إطلاق الصندوق رسميا.

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