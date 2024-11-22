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وزيرة التضامن تشهد احتفالية مبادرة "أفراحنا" لتجهيز 430 عروسة (صور) - أخبار كلمتك

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وزيرة التضامن تشهد احتفالية مبادرة "أفراحنا" لتجهيز 430 عروسة (صور) - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد احتفالية مبادرة "أفراحنا" لتجهيز 430 عروسة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية مبادرة "أفراحنا"، في نسختها الثالثة، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية "حنان الدنيا" ورئيسها الشرفي رجل الأعمال الكويتي محمد الكندري لتجهيز  430 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية في 19 محافظة، إضافة إلى تقديم دعم مادي لعدد من الحالات الإنسانية المرضية الشديدة.

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وشهد الحفل حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وسامح فهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وأعضاء من  مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القاهرة.

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وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث الذي يدخل البهجة والفرح في قلوب الأسر والفتيات الأولى بالرعاية، مبدية تقديرها لجمعية "حنان الدنيا" ورئيسها الشرفي رجل الأعمال الكويتي محمد الكندري، وجميع العاملين بالجمعية لحرصهم على تنفيذ هذه الأعمال وتجهيز الفتيات.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على تسليم عدد من العرائس الأجهزة الكهربائية والمفروشات خلال الحفل، اللاتي عبرن عن تقديرهن لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على التواجد ومشاركتهن حدثهم السعيد.

وتأتي مبادرة «أفراحنا» لتوفير احتياجات المقبلين على الزواج واليتيمات والأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتوزيع مستلزمات العروس من الأجهزة المنزلية والمفروشات على 430 عروسة على مستوى 19 محافظة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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