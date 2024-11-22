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السياحة تحدد موعد ختام تلقي طلبات التسجيل بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

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السياحة تحدد موعد ختام تلقي طلبات التسجيل بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

السياحة تحدد موعد ختام تلقي طلبات التسجيل بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:17 مساءً - حددت وزارة السياحة والآثار 20 من ديسمبر المقبل، موعدًا لختام تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج بقرعة الحج السياحي، على أن يتم إجراء القرعة لاختبار الفائزين في الـ 23 من نفس الشهر.

وكان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قد اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

اعتماد ضوابط الحج السياحي

وبدأت شركات السياحة، تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطي فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

أقل أسعار برامج الحج السياحي

وتبدأ أسعار أقل برامج الحج السياحي للموسم القادم من 225 ألف جنيه، وذلك بدون تذاكر السفر والمتمثلة في الباخرة والأتوبيسات التي ستنقل الحجاج من مصر، مرورًا بالأردن ومنها إلى المملكة العربية السعودية لعمل مناسك الحج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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