وزير البترول يبحث مع وفد انرجيان اليونانية التعاون في مجال الطاقة والتنمية المستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:24 مساءً - التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذي لشركة انرجيان اليونانية، ونيكولاس كاتشاروف المدير الإقليمي للشركة، حيث بحث اللقاء فرص التعاون الجديدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة وإمكانية فتح آفاق جديدة للإستثمار والشراكة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في ظل تطلع الشركة اليونانية لاستمرار الشراكة والتعاون مع مصر، بعد استحواذ شركة كارلايل للاستثمار العالمية على أصول انرجيان الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر وعدد من الدول الأوروبية.

استعراض الجهود المصرية اليونانية بمجال الطاقة

وشهد اللقاء استعراض الجهود المصرية اليونانية بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة شرق المتوسط من خلال التعاون والابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجال التقاط وتخزين الكربون CCS، والذي ستشارك شركة انرجيان في إطار هذا التعاون كجانب تنفيذي، وفي هذا الصدد تناول اللقاء خطوات العمل الجاري بين فريقي العمل في البلدين للإعداد لتوقيع اتفاق تعاون مشترك خلال الربع الأول من العام الجديد في مجال التنمية المستدامة وتطبيق تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون.

واستعرضت الشركة اليونانية خلال اللقاء تطورات عملية انتقال أصولها الاستثمارية لإستكشاف وإنتاج الغاز في مصر بالبحر المتوسط الي شركة كارلايل للإستثمار العالمية، مؤكدة تطلعها لفتح فرص جديدة للتعاون والشراكة مع قطاع البترول والغاز المصري، واستمرار المشاورات في هذا المجال.

شارك في اللقاء المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( ايجاس ) والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ.

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