3 سنوات على رحيل سهير البابلى، امتد مشوارها الفني نصف قرن وهذه قصة دخولها عالم الغناء - أخبار كلمتك

3 سنوات على رحيل سهير البابلى، امتد مشوارها الفني نصف قرن وهذه قصة دخولها عالم الغناء - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (صور) - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (صور) - أخبار كلمتك

مدبولي في لقاء جماهيري بالوادي الجديد: 100 مليار جنيه استثمارات ضخمة تعزز التنمية بالمحافظة - أخبار كلمتك

مدبولي في لقاء جماهيري بالوادي الجديد: 100 مليار جنيه استثمارات ضخمة تعزز التنمية بالمحافظة - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث تطوير خدمات الأشعة بالمدينة الطبية بمعهد ناصر - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث تطوير خدمات الأشعة بالمدينة الطبية بمعهد ناصر - أخبار كلمتك

لجنة عسكرية تزور محور علب وتطلع على سير العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

لجنة عسكرية تزور محور علب وتطلع على سير العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:51 - عاجل.. المحكمة الجنائية تصدر مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» و«جالانت» بشأن جرائم الحرب في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:51 - عاجل.. المحكمة الجنائية تصدر مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» و«جالانت» بشأن جرائم الحرب في غزة - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لـ حالة الطقس وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية للمواطنين - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لـ حالة الطقس وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية للمواطنين - أخبار كلمتك

«الأوقاف» تعقد 100 ندوة علمية الاثنين القادم حول موضوع «جريمة الفتوى بغير علم» - أخبار كلمتك

«الأوقاف» تعقد 100 ندوة علمية الاثنين القادم حول موضوع «جريمة الفتوى بغير علم» - أخبار كلمتك

برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين - أخبار كلمتك

برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير البترول يبحث مع وفد انرجيان اليونانية التعاون في مجال الطاقة والتنمية المستدامة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير البترول يبحث مع وفد انرجيان اليونانية التعاون في مجال الطاقة والتنمية المستدامة - أخبار كلمتك

وزير البترول يبحث مع وفد انرجيان اليونانية التعاون في مجال الطاقة والتنمية المستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:24 مساءً -  التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذي لشركة انرجيان اليونانية، ونيكولاس كاتشاروف  المدير الإقليمي للشركة، حيث بحث اللقاء فرص التعاون الجديدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة وإمكانية فتح آفاق جديدة للإستثمار والشراكة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في ظل تطلع الشركة اليونانية لاستمرار الشراكة والتعاون مع مصر، بعد استحواذ شركة كارلايل للاستثمار العالمية على أصول انرجيان الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر وعدد من الدول الأوروبية.

 

استعراض الجهود المصرية اليونانية بمجال الطاقة 

 وشهد اللقاء استعراض الجهود المصرية اليونانية بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة شرق المتوسط من خلال التعاون والابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجال التقاط وتخزين الكربون CCS، والذي ستشارك شركة انرجيان في إطار هذا التعاون كجانب تنفيذي، وفي هذا الصدد تناول اللقاء خطوات  العمل الجاري بين فريقي العمل في البلدين للإعداد لتوقيع اتفاق تعاون مشترك خلال الربع الأول من العام الجديد في مجال التنمية المستدامة وتطبيق تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون.

واستعرضت الشركة اليونانية خلال اللقاء تطورات عملية انتقال أصولها الاستثمارية لإستكشاف وإنتاج الغاز في مصر بالبحر المتوسط الي شركة كارلايل للإستثمار العالمية، مؤكدة تطلعها لفتح فرص جديدة للتعاون والشراكة مع قطاع البترول والغاز المصري، واستمرار المشاورات في هذا المجال.

شارك في اللقاء المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( ايجاس ) والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم، إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق