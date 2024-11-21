بشرى سارة للموظفين.. بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:46 صباحاً - مرتبات شهر نوفمبر 2024.. كشفت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ الموظفين في القطاع الخاص والحكومة، حيث من المقرر بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر بعد 3 أيام من الآن.

مرتبات شهر نوفمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر نوفمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

- صرف مرتبات نوفمبر 2024، يوم الأحد 24 نوفمبر للموظفين في الهيئات التالية:

«مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- صرف مرتبات نوفمبر 2024 يوم الإثنين 25 نوفمبر للموظفين في الوزارات الآتية:

«التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

موعد استحقاق مرتبات نوفمبر 2024

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ العاملين بـ 66 وزارة وهيئة حكومية، يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 28 نوفمبر 2024 المقبل.

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وحددت المالية أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وهي كالآتي:

- ماكينات الصرف الآلي ATM

- مكاتب البريد المصري

- فروع البنوك المختلفة

قيمة مرتبات شهر نوفمبر

- مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

- مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.