مختار باباييف: مؤتمر COP29 يشهد نقاشات بناءة وشفافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - أشاد مختار باباييف، رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، في خطاب افتتاحي حماسي، بالتزام جميع الدول والمؤسسات والأفراد المشاركين في هذا الحدث العالمي المهم.

ووجه الشكر على وجه الخصوص إلى الأطراف، الدوائر الانتخابية، المراقبين، أعضاء المجتمع المدني، والشعوب الأصلية، الذين بذلوا جهودًا كبيرة للانضمام إلى هذا المؤتمر في باكو.

وأكد باباييف أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ، مشيدًا بروح التضامن التي تجمع المشاركين، وأشار إلى أن مؤتمر COP29 يشهد نقاشات بناءة وشفافة، تهدف إلى تسريع وتيرة العمل المناخي وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف باباييف أن مؤتمر هذا العام يتميز بالشمولية، حيث سيتم إشراك جميع الأطراف المعنية في صنع القرار، وذلك انطلاقًا من إيمان أذربيجان بأهمية مشاركة جميع الأصوات في بناء مستقبل مستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.