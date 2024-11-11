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مختار باباييف: مؤتمر COP29 يشهد نقاشات بناءة وشفافة - أخبار كلمتك

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مختار باباييف: مؤتمر COP29 يشهد نقاشات بناءة وشفافة - أخبار كلمتك

مختار باباييف: مؤتمر COP29 يشهد نقاشات بناءة وشفافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:29 مساءً -  أشاد مختار باباييف، رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، في خطاب افتتاحي حماسي، بالتزام جميع الدول والمؤسسات والأفراد المشاركين في هذا الحدث العالمي المهم. 

ووجه الشكر على وجه الخصوص إلى الأطراف، الدوائر الانتخابية، المراقبين، أعضاء المجتمع المدني، والشعوب الأصلية، الذين بذلوا جهودًا كبيرة للانضمام إلى هذا المؤتمر في باكو.

وأكد باباييف أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ، مشيدًا بروح التضامن التي تجمع المشاركين، وأشار إلى أن مؤتمر COP29 يشهد نقاشات بناءة وشفافة، تهدف إلى تسريع وتيرة العمل المناخي وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف باباييف أن مؤتمر هذا العام يتميز بالشمولية، حيث سيتم إشراك جميع الأطراف المعنية في صنع القرار، وذلك انطلاقًا من إيمان أذربيجان بأهمية مشاركة جميع الأصوات في بناء مستقبل مستدام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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