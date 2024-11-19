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مصادر بالتعليم: قرار تعطيل الدراسة بسبب الطقس مسئولية المحافظين - أخبار كلمتك

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مصادر بالتعليم: قرار تعطيل الدراسة بسبب الطقس مسئولية المحافظين - أخبار كلمتك

مصادر بالتعليم: قرار تعطيل الدراسة بسبب الطقس مسئولية المحافظين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:39 مساءً - تعطيل الدراسة.. أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار تعطيل الدراسة في المدارس في بعض المحافظات يرجع للمحافظ.

تعطيل الدراسة في المدارس

وأوضحت المصادر، أنه يتم إقرار تعطيل الدراسة في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض لمحافظات، يتم بناء على طبيعة الطقس في المحافظات.

تعطيل الدراسة في المدارس

تعطيل الدراسة في المحافظات

وأشارت المصادر، إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تصدر قرارات أو توجيهات بتعطيل الدراسة بشكل عام ولكن قرار تعطيل الدراسة في المدارس في محافظة بعينها يكون مسئولية المحافظين.

عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

وفي سياق آخر، تبدأ المديريات التعليمية بكافة المحافظات، في عقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، من يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر الجاري، وتستمر الامتحانات لمدة أسبوع.

تعطيل الدراسة في المدارس

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر 2024

- يجب مراعاة الإجازات الرسمية عند وضع جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024.

- تتولى مديريات وإدارات التربية والتعليم مهمة وضع جداول امتحان شهر نوفمبر.

- يتولى موجه أول المادة إعداد 3 نماذج لامتحانات شهر نوفمبر.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.

- تعقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من ضمن صفوف النقل.

- تعقد الامتحانات الشهرية إلكترونيًا، للصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية عند عقد اختبارات شهر نوفمبر 2024 في أي مادة يتم أداء الامتحانات الشهرية ورقيًا.

- يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 ورقيًا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي غير المستلمين لأجهزة التابلت، ولطلاب مدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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