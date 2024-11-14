«التعليم» تعلن شروط اختيار رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:49 مساءً - امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الواجب توافرها في المتقدمين للعمل كرئيس اللجان أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية 2025.

فتح باب الترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم فتح باب التقدم للترشح للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية 2025، من الأربعاء 13 نوفمبر، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري.

شروط التقدم لرؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025

- بالنسبة لرئيس اللجنة، يجب الحصول على مؤهل عالي ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

- أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني «تجاري - فندقي - زراعي صناعي».

- أن يكون كل من «رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة» شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين «معلم أول علب الأقل».

- الحصول على تقدير «ممتاز» بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية.

- الحصول على تقدير «كفاء» للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية من السنتين الأخيرتين.

- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافيه داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة رئيس قسم «حجرة» أو وكيل قسم «حجرة».

- يجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة، وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل.

- أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الآلى.

- أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية.

- مشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.

- ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة.

- ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.

- ألا يكون قد تعدى ثلاث سنوات في رئاسة لجنة الإدارة - النظام والمراقبة وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

- يجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى ثلاث سنوات وكيلا في اللجنة.

- أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.

- عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانوناً ما لم يتم محو الجزاء.

- ألا يكون محالا للمعاش قبل 31 ديسمبر بالنسبة لــ «رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة».

- يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان.

- يتم الترشيح من قبل الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني من خارج القطاعات إذا تطلب الأمر ذلك.