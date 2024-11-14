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«التعليم» تعلن فتح باب التقدم لرؤساء كنترولات ولجان الإدارة بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2025 - أخبار كلمتك

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«التعليم» تعلن فتح باب التقدم لرؤساء كنترولات ولجان الإدارة بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» تعلن فتح باب التقدم لرؤساء كنترولات ولجان الإدارة بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:49 مساءً - امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2025.

فتح باب التقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وأوضحت وزارة التعليم، أنه على كل من لديه القدرة والكفاءة على القيام بالأعمال السابق ذكرها، وتنطبق عليه الشروط الواردة بالإعلان التقدم للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية 2025.

العمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2025

آخر موعد لتلقي طلبات العمل في امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تلقي طلبات العمل في امتحانات الدبلومات الفنية 2025 من الأربعاء 14 نوفمبر وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر، ويتم تقديم الطلبات في المديريات التعليمية التابع لها المعلم.

الترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وأضافت الوزارة يتم الترشيح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025 عن طريق طبع استمارة الترشح المرفقة واعتمادها وإرفاق صحيفة أحوال حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي وتقديمها لمديرية التربية والتعليم التابع لها.

موعد إجراء مقابلات للمتقدمين للعمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2025

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم إجراء مقابلات للمتقدمين للعمل في كرؤساء اللجان بامتحانات الدبلومات الفنية 2025، بدءًا من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء 26 من نفس الشهر، وتتم المقابلات في المديرية التعليمية التابع لها المتقدم.

العمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2025

إعلان نتيجة المقابلات للمتقدمين

تابعت الوزارة، أنه سيتم إعلان نتيجة المقابلات وإرسال مستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في موعد غايته يوم الخميس 28 نوفمبر.

عقد اختبارات للمتقدمين

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد اختبار للمتقدمين لشغل المهام المذكورة سابقًا على الحاسب الآلى يتعلق بمهام واليات وفنيات الوظيفة المرشح لها.

الاستعداد لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وجاء ذلك في إطار بدء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 2024/2025 ومحاولة منا للوصول الى أعلى مستوى من الشفافية وتكافؤ الفرص.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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