رابط مباشــر.. كيفية الدخول على بيانات المعلم 2024 عبر بوابة التعليم الإلكتروني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - كيفية الدخول على بيانات المعلم 2024.. يبحث العديد من المعلمين والمعلمات، عن الرابط الإلكتروني وكيفية الدخول على بيانات المعلم 2024 من خلال بوابة التعليم الإلكتروني.

كيفية الدخول على بيانات المعلم 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة تسجيل المعلمين بياناتهم على المنصة الخاصة بهم وطريقة الدخول إليها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة مركز المعلومات.

- الضغط على التسجيل.

- تسجيل الدخول من خلال كتابة البريد كلمة المرور.

- الضغط على طباعة بيان حالة.

- يظهر زر للتحميل.

- يتم الضغط عليه لبدء تنزيل صحيفة الأحوال.

طريقة التقديم في وظائف معلم مساعد

وفي سياق متصل، يمكن للمعلمين الراغبين في الاشتراك والتقديم في مسابقة وظائف معلم مساعد المقرر انطلاقها في شهر يناير المقبل، من خلال زيارة بوابة الوظائف الحكومية.

شروط التقديم في مسابقة وظائف معلم مساعد

- يجب أن يكون مصري الجنسية.

- يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة.

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ تربوي.

- أو يكون المتقدم حاصل على دبلوم تربوي لخريجي الكليات الأخرى غير كلية التربية.

- ألا يقل التقدير العام عن تقدير مقبول فأعلى.

- اجتياز الاختبارات المطلوبة.

- اجتياز التدريبات التابعة لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة.

- ألا يكون قد فُصل من الخدمة بحكم تأديبي نهائي، إلا إذا مضت 4 سنوات على الأقل.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

- يتم التقديم ضمن محل الإقامة الموثق في بطاقة الرقم القومي.