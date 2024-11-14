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رابط مباشــر.. كيفية الدخول على بيانات المعلم 2024 عبر بوابة التعليم الإلكتروني - أخبار كلمتك

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رابط مباشــر.. كيفية الدخول على بيانات المعلم 2024 عبر بوابة التعليم الإلكتروني - أخبار كلمتك

رابط مباشــر.. كيفية الدخول على بيانات المعلم 2024 عبر بوابة التعليم الإلكتروني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - كيفية الدخول على بيانات المعلم 2024.. يبحث العديد من المعلمين والمعلمات، عن الرابط الإلكتروني وكيفية الدخول على بيانات المعلم 2024 من خلال بوابة التعليم الإلكتروني.

كيفية الدخول على بيانات المعلم 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة تسجيل المعلمين بياناتهم على المنصة الخاصة بهم وطريقة الدخول إليها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

كيفية الدخول على بيانات المعلم 2024

- الدخول إلى بوابة مركز المعلومات.

- الضغط على التسجيل.

- تسجيل الدخول من خلال كتابة البريد كلمة المرور.

- الضغط على طباعة بيان حالة.

- يظهر زر للتحميل.

- يتم الضغط عليه لبدء تنزيل صحيفة الأحوال.

طريقة التقديم في وظائف معلم مساعد

وفي سياق متصل، يمكن للمعلمين الراغبين في الاشتراك والتقديم في مسابقة وظائف معلم مساعد المقرر انطلاقها في شهر يناير المقبل، من خلال زيارة بوابة الوظائف الحكومية.

كيفية الدخول على بيانات المعلم 2024

شروط التقديم في مسابقة وظائف معلم مساعد

- يجب أن يكون مصري الجنسية.

- يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة.

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ تربوي.

- أو يكون المتقدم حاصل على دبلوم تربوي لخريجي الكليات الأخرى غير كلية التربية.

- ألا يقل التقدير العام عن تقدير مقبول فأعلى.

- اجتياز الاختبارات المطلوبة.

- اجتياز التدريبات التابعة لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة.

- ألا يكون قد فُصل من الخدمة بحكم تأديبي نهائي، إلا إذا مضت 4 سنوات على الأقل.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

- يتم التقديم ضمن محل الإقامة الموثق في بطاقة الرقم القومي.

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رابط نتيجة وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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