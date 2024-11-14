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جامعة حلوان تشارك في المنتدى الحضري العالمي لدعم التنمية المستدامة وتمكين المرأة - أخبار كلمتك

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جامعة حلوان تشارك في المنتدى الحضري العالمي لدعم التنمية المستدامة وتمكين المرأة - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تشارك في المنتدى الحضري العالمي لدعم التنمية المستدامة وتمكين المرأة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً -  شاركت جامعة حلوان في المنتدى الحضري العالمي لدعم التنمية المستدامة وتمكين المرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة سماح ربيع  مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والأستاذ بقسم الطب النفسي بكلية الطب.

 

المنتدى الحضري العالمي لدعم التنمية المستدامة وتمكين المرأة

 وشاركت الجامعة في جلسة تمكين المرأة والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بمركز المؤتمرات ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة بالمنتدى الحضري العالمي والتي تستضيفه العاصمة المصرية  القاهرة والتى تتميز بتراثها الغني وتطورها العصرى.


وتأتي هذه المشاركة التزامًا من جامعة حلوان بتبني المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الأبحاث والدراسات والمشاريع التي تعزز الابتكار وتعالج التحديات البيئية والاجتماعية، وقد تم التطرق خلال هذه المشاركة لأهمية تمكين المرأة كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وتولي جامعة حلوان  اهتمامًا خاصًا لدعم المرأة وتمكينها من خلال برامج تدريبية وتوعوية، بالإضافة إلى منحها الفرص للمشاركة في البحث العلمي وريادة الأعمال، كما  أن دعم النساء هو مفتاح أساسي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

يذكر أن المنتدى الحضري العالمي هو حدث دولي يناقش قضايا التنمية الحضرية المستدامة،  بهدف معالجة التحديات المرتبطة بتوسع التحضر وتأثيراته على المجتمعات والاقتصادات، ويعد  فرصة لتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث يتم تبادل الخبرات والأفكار حول كيفية التعامل مع قضايا التحضر المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يتضمن المنتدى العديد من الجلسات التي تناقش القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية الحضرية، بما في ذلك توفير الإسكان اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمعات الحضرية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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