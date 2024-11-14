حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، بالإضافة للظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، من خلال السطور التالية:

حالة الطقس اليوم في مصر

وقالت الأرصاد الجوية: إن الطقس اليوم يكون مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

نشاط الرياح

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاطًا للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الملاحة البحرية اليوم الخميس

وأوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه ما بين 1.5 متر ومترين، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فأشارت الهيئة إلى أنها تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه ما بين 1.5 متر ومترين، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 نوفمبر على مدن ومحافظات مصر:

- درجات الحرارة في القاهرة 26 17

- درجات الحرارة في العاصمة الإدارية 16 16

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر 26 16

- درجات الحرارة في بنها 26 17

- درجات الحرارة في دمنهور 24 16

- درجات الحرارة في وادي النطرون 24 17

- درجات الحرارة في كفر الشيخ 24 16

- درجات الحرارة في المنصورة 25 16

- درجات الحرارة في الزقازيق 26 17

- درجات الحرارة في شبين الكوم 25 17

- درجات الحرارة في طنطا 25 16

- درجات الحرارة في دمياط 24 18

- درجات الحرارة في بورسعيد 25 21

- درجات الحرارة في الإسماعيلية 27 15

- درجات الحرارة في السويس 26 16

- درجات الحرارة في العريش 26 13

- درجات الحرارة في رفح 25 13

- درجات الحرارة في رأس سدر 28 17

- درجات الحرارة في نخل 23 10

- درجات الحرارة في كاترين 19 09

- درجات الحرارة في الطور 25 17

- درجات الحرارة في طابا 24 16

- درجات الحرارة في شرم الشيخ 29 22

- درجات الحرارة في الإسكندرية 25 16

- درجات الحرارة في العلمين 24 15

- درجات الحرارة في مطروح 25 14

- درجات الحرارة في السلوم 25 13

- درجات الحرارة في سيوة 26 12

- درجات الحرارة في رأس غارب 29 20

- درجات الحرارة في الغردقة 28 18

- درجات الحرارة في سفاجا 29 20

- درجات الحرارة في مرسى علم 28 20

- درجات الحرارة في شلاتين 29 20

- درجات الحرارة في حلايب 26 21

- درجات الحرارة في أبو رماد 29 21

- درجات الحرارة في رأس حدربة 28 21

- درجات الحرارة في الفيوم 26 14

- درجات الحرارة في بني سويف 27 13

- درجات الحرارة في المنيا 26 14

- درجات الحرارة في أسيوط 27 13

- درجات الحرارة في سوهاج 28 14

- درجات الحرارة في قنا 29 15

- درجات الحرارة في الأقصر 30 14

- درجات الحرارة في أسوان 31 17

- درجات الحرارة في الوادي الجديد 29 16

- درجات الحرارة في أبو سمبل 30 17