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اليوم، الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير - أخبار كلمتك

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اليوم، الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير - أخبار كلمتك

اليوم، الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:29 صباحاً - اجتماع مجلس الوزراء، يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.


وخلال الاجتماع يناقش مجلس الوزراء عدد من قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي سيتم ارسالها الي مجلس النواب وموقف تنفيذ المشروعات القومية. 


ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء اليوم عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي مؤتمرًا صحفيًّا بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لاستعراض أبرز الأحداث التي تمت خلال الأسبوع. 
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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