هل نشهد تغيرات في نزلات البرد؟ مستشار الرئيس للصحة يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:47 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: نحن في موسم نزلات البرد نتيجة لتغير الفصول ودرجات الحرارة.

نزلات البرد الفترة الحالية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: زيادة نزلات البرد في هذه الفترة أمر طبيعي ولم نشهد حتى هذه اللحظة أي تغيرات جذرية في نزلات وأشكال البرد.



هل نشهد ظهورا جديدا للفيروس المخلوي

ولفت تاج الدين، إلي أن الفيروس المخلوي أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي وليس بجديد حتى يثير الإصابة به الخوف والهلع بين المواطنين.

9 طرق بسيطة للتخلص من نزلات البرد مستشار الرئيس للصحة: أعداد الإصابات بالإنفلونزا والكورونا في هذا التوقيت من العام متوقعة وطبيعية

خطورة حقنة البرد



وأشار: لا يوجد مسمى بحقنة البرد، هي بعيدة عن أي وصفة طبية ونحذر منها لأنها تعمل على مركبات شبه كيرتيزونية تؤذي الإنسان وتؤثر على بعض أجهزة الجسم ولا يوصى بها على الإطلاق، ولا يجب على الإنسان أن يأخذ أي دواء بدون روشتة طبية.



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