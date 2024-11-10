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توجيه عاجل من مدير تعليم القاهرة بشأن الطلاب ضعاف القراءة والكتابة - أخبار كلمتك

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توجيه عاجل من مدير تعليم القاهرة بشأن الطلاب ضعاف القراءة والكتابة - أخبار كلمتك

توجيه عاجل من مدير تعليم القاهرة بشأن الطلاب ضعاف القراءة والكتابة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:41 مساءً - استكملت مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جولاتها الميدانية بزيارة عدد من مدارس القاهرة بإدارة المقطم التعليمية، اليوم الأحد.

زيارات ميدانية لمدير تعليم القاهرة

ويأتي ذلك فى إطار حرصها على القيام بالعديد من الزيارات الميدانية المفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمختلف مدارس القاهرة، للتأكد من تطبيق ما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع، بما يسهم في تمكين الطلاب فى الحصول على فرصة تعليمية مناسبة، وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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حيث قامت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  بمتابعة مدارس تحيا مصر ١، وتحيا مصر ٣، التابعتين لإدارة المقطم التعليمية.

وتفقدت عددًا من الفصول الخاصة برياض الأطفال، وكذا فصول الصفوف الابتدائية، للمتابعة والاطمئنان على الكثافات داخل الفصول، نسب حضور الطلاب، المستوى الدراسي والتحصيلى للطلاب، والتقييمات المدرسية.

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وفى ختام الجولة وجهت بعمل خطة وبرامج للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، متمنية كل التوفيق والنجاح للجميع.

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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