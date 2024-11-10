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مدبولي يناقش مع الهيئة الهندسية آخر تطورات مشروعات تطوير البنية التحتية وحياة كريمة - أخبار كلمتك

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مدبولي يناقش مع الهيئة الهندسية آخر تطورات مشروعات تطوير البنية التحتية وحياة كريمة - أخبار كلمتك

مدبولي يناقش مع الهيئة الهندسية آخر تطورات مشروعات تطوير البنية التحتية وحياة كريمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:32 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ مع اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات.


وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى الدور المهم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.


وأكد رئيس الوزراء على المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات للوقوف على آخر المستجدات ومعدلات التنفيذ الخاصة بها، والتعرف كذلك على أي تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، وذلك سعيًا لسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة، وخاصة الخدمية منها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك المشروعات في العديد من القطاعات. 

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وخلال الاجتماع، تناول اللواء أحمد العزازي، موقف المشروعات المنفذة من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاستعدادات الجارية لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، التي تستهدف من خلال مشروعاتها تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات لملايين المواطنين من سكان الريف المصري.  

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كما تطرق اللواء أحمد العزازي، إلى موقف العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ومعدلات إنجاز هذه المشروعات، وما قارب منها على الانتهاء، ومقرر دخوله الخدمة قريبًا، مستعرضًا جانبا من المشروعات المنفذة بمدينة العلمين الجديدة، وكذا ما يتعلق بموقف العديد من مشروعات الطرق والمحاور المرورية، هذا فضلا عن المشروعات الخاصة بالمرافق والبنية التحتية المنفذة على مستوى الجمهورية.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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