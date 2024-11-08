كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة تكرم رئيس التنظيم والإدارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:55 صباحاً - كرمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في الحفل الذي نظمته اليوم بمناسبة تخرج دفعة ٢٠٢٤ واليوبيل الفضي لدفعة ١٩٩٩ واليوبيل الذهبي لدفعة ١٩٧٤ الوزراء الحاليين والسابقين من خريجي وأساتذة الكلية، نظير جهودهم المبذولة لخدمة الوطن ورفع اسم الكلية عاليا.

وسلم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور صالح الشيخ، أستاذ الإدارة العامة والمحلية بالكلية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، درع الكلية..

وضمت قائمة المكرمين الأستاذ الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق، الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق، الدكتورة سميحة فوزي وزيرة الصناعة السابقة، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق وعدد كبير من خريجي الكلية الذين شغلوا مناصب وزارية.

وأعرب الدكتور صالح الشيخ عن سعادته واعتزازه بالتكريم من كليته العريقة التي ساهمت بتخريج العديد من أبرز رجالات الدولة المصرية، موجهًا شكره لأساتذته الذين حضر عدد كبير منهم الحفل، وداعيا بالرحمة لمن رحلوا وأن يجزيهم الله عن علمهم ودأبهم على تعليم طلابهم خير الجزاء مهنئا الخريجين وداعيا لهم بالتوفيق والسداد.

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