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منها إنشاء 27 غرفة عمليات، خطة التوسع في خدمات معهد ناصر للمرضى - أخبار كلمتك

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منها إنشاء 27 غرفة عمليات، خطة التوسع في خدمات معهد ناصر للمرضى - أخبار كلمتك

منها إنشاء 27 غرفة عمليات، خطة التوسع في خدمات معهد ناصر للمرضى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:32 صباحاً - كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن خطة تطوير معهد ناصر والتوسع فيه لتقديم خدمات طبية للمواطنين واستيعاب أكبر عدد من المرضى.

 

600 سرير داخلي و160 سرير رعاية مركزة

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن خطة التطوير تشمل إنشاء مبنى إضافي للمبنى الرئيسي للمعهد بطاقة استيعابية، 600 سرير داخلي، و160 سرير رعاية مركزة، و85 حضانة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن الهدف من تطوير معهد ناصر  تحويله أكبر مدينة طبية في مصر الدولة والشرق الأوسط.

خطة التوسع في خدمات معهد ناصر 

وتابع حديثه بأن التطوير يضم إنشاء قسم للغسيل الكلوي  يضم 120 ماكينة غسيل كلوي، وقسم للنساء والتوليد، ويشمل 2 غرفة عمليات، و2 كشك ولادة، وأسرة داخلية.

 

كما أوضح أنه سيتم التوسع في قسم الأشعة بضم أجهزة الأشعة تشمل 2 جهاز رنين، و3 أجهزة مقطعية، و5 أشعة عادية، و5 سونار، و5 إيكو.

 

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء قسم جديد للمعامل، وبنك دم تخزيني، وكبسولات العلاج بالأكسجين، ووحدة تأخر الإنجاب وتشمل (10 أسرة داخلي، ومعمل، وعمليات).

وأوضح أن المبنى الجديد سوف يضم 27 غرفة عمليات، وصيدليات صرف داخلية، إكلينيكية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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