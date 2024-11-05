منحه لقب «الإمام المثالي».. وزير الأوقاف يشيد بخطيب رد 250 ألف جنيه حصل عليها بالخطأ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:19 مساءً - أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالشيخ شريف إبراهيم الإمام والخطيب بالأوقاف صاحب الواقعة الشهيرة برد مبلغ ربع مليون جنيه بعد أن تحولت إلى حسابه الشخصي، ويعلنه إماما مثاليا.

ووجه الوزير رسالة إلى الشيخ شريف إبراهيم نصها: (أنت نموذجٌ مشرفٌ وإنسانٌ مثاليٌّ، ضربت مثلا رائعا في الالتزام بالخلق القويم، وفي العمل بما تدعو الناس إليه، والتأثير بالتطبيق والعمل أبلغ وأعمق من التأثير بالقول والكلام، وموقفك هذا أبلغ من ألف خطبة عن الأمانة، ويسعدني أن أمنحك لقب (الإمام المثالي)، وسوف أستقبلك في مكتبي أول الأسبوع القادم لتكريمك وتقديم درع وزارة الأوقاف إليك، مصحوبة بشهادة الإمام المثالي، تقديرا لتصرفك النبيل، وأخلاقك الرفيعة.

وأدعو كل أبناء وزارة الأوقاف إلى التنافس في هذا المعنى، وأن يضربوا أروع الأمثلة العملية السلوكية الأخلاقية العالية، التي تؤثر بالصدق والحال، أكثر مما تؤثر بالكلام والمقال).

إمام مسجد يعيد ربع مليون جنيه

وكان الشيخ شريف إبراهيم، إمام جامع الأربعين في منطقة مناشي البلد بمحافظة الجيزة، أعاد مبلغًا ماليًا وصل إلى حسابه عن طريق الخطأ، حيث فوجئ برسالة نصية عبر هاتفه المحمول من البنك تفيد بإيداع مبلغ 264 ألف جنيهًا في حسابه، دون علم باستلام أية معاملات مالية من أي جهة.

وتوجه من فوره إلى البنك الخاص به للتأكد من حقيقة الأمر، والاستعلام عن الرصيد وعن هوية الشخص الذي أودع المبلغ في حسابه.

وبالمراجعة أكد له مسئول بالبنك عن دخول مبلغ 264 ألف جنيه إلى حسابه من إحدى الشركات، فأصر على تواصل البنك مع الشركة، والوقوف على حقيقة التحويل.

وأوضح البنك أنه عقب تواصله مع الشركة، تبين أن أحد الموظفين حول المبلغ بالخطأ، وطالبوه بإرجاعه، وهو ما وافق عليه إمام المسجد، دون الحصول على أي أجر نظير خدمته، قائلا: أعدته لوجه الله.