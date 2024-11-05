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محافظة الجيزة تغلق مدارس سودانية ويمنية مخالفة ببولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

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محافظة الجيزة تغلق مدارس سودانية ويمنية مخالفة ببولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة تغلق مدارس سودانية ويمنية مخالفة ببولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - نفذت محافظة الجيزة قرارات غلق وتشميع لعدد من الكيانات التي تمارس أنشطة للتعليم السوداني واليمني بحي بولاق الدكرور وذلك لإدارتها دون ترخيص من الجهات المعنية ولتحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية بالمخالفة، ويتردد عليها يوميًا أعداد كبيرة من الطلاب دون مراعاة شروط السلامة العامة وإحداث إزعاج للمواطنين على مدار اليوم. 
 

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وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الحملات التي نفذها حي بولاق الدكرور وبالتعاون مع شرطة المرافق أسفرت عن غلق وتشميع مدرسة المشارق بشارع الملكة ومدرسة النخبة اليمنية ومدارس الإيقان والنيل وذلك بحي بولاق الدكرور.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود أي كيانات غير حاصلة على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية بمزاولة مهنة التعليم والتدريس للطلاب واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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