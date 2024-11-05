غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

وفاة شاب بحادث مروري مروع في عدن الليلة - أخبار كلمتك

وفاة شاب بحادث مروري مروع في عدن الليلة - أخبار كلمتك

نجاة عامل بالكهرباء من الموت عقب تعرضه لصعقة كهربائية بعدن - أخبار كلمتك

نجاة عامل بالكهرباء من الموت عقب تعرضه لصعقة كهربائية بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الشئون النيابية: تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية ميزة للممولين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الشئون النيابية: تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية ميزة للممولين - أخبار كلمتك

وزير الشئون النيابية: تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية ميزة للممولين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:01 مساءً - أعلن المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، أن تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يعد ميزة للممولين يجب الاستفادة منه، مضيفا أن فترة الـ6 شهور التي ينص عليها القانون هي مدة لتقديم الطلب وليس الفصل فيه.

وأضاف فوزي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أن القانون ينص علي علي أن تصبح مدة العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، لذا يجب علي الممول الاستفادة من القانون وتجهيز ملفه الضريبي قبل 30 يونيو.

وشدد وزير الشئون النيابية، على أن مدة الـ 6 شهور كافية لاستفادة الممولين من خلال تلك الفترة، رافضا اي تعديل في فترة العمل بالقانون، قائلا: «لن يكون في صالح القانون وحتي نتمكن من دراسة الاثر التشريعي له».

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق