تعليمات هامة من «التعليم» للمدارس بشأن من تجاوزوا نسب الغياب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - إرسال إنذارات للطلاب المتغيبين.. شدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة حصر نسب غياب الطلاب بالمدارس، وتطبيق لائحة الانضباط، وإرسال إنذارات للطلاب المتغيبين.

إرسال إنذارات للطلاب الذين تخطوا نسب الغياب

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بضرورة إرسال إنذارات للطلاب الذين تخطوا نسب الغياب المقررة عليهم قانونًا، وإبلاغ أولياء الأمور بالغياب.

تقليل الكثافة في الفصول المدرسية

وأكد سعيد عطية، على ضرورة تقليل الكثافة في الفصول المدرسية عن 49 طالبًا، وضرورة حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين عن موعد الطابور الصباحي والفترة الدراسية الأولى.

تفعيل الإشراف اليومي

ونبه سعيد عطية، على استمرار النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومي حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، وضرورة تفعيل الإشراف اليومي خاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم.

عدم ترك الفصول دون معلم

وأكد عطية، على ضرورة التنبيه على عدم ترك أي فصل دون معلم، ومطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، مع الالتزام بتصحيح التقييمات يوميًا للطلاب، وحلها معهم.

إعلان جدول الحصص والقوائم في الفصول

كما وجه بإعلان جدول الحصص والقوائم في الفصول، والالتزام بدفتر التحضير والسلوك وتواجده مع المعلم داخل الفصل، مع عمل كشف للطلاب ضعاف القراءة والكتابة والحساب، وعمل خطة للاهتمام به وعلاج مشكلاتهم.

اجتماع دوري للمعلمين ومعلمي الحصة

وشدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على عمل اجتماع دوري للمعلمين ومعلمي الحصة وإعطائهم التعليمات مع سرعة صرف مستحقاتهم أولا بأول، وتأمين الشاشات بمدارس التعليم الثانوي.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة يتفقد المدارس

وجاء ذلك، خلال جولة تفقديه، قام بها سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، وبدأ الزيارة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، وشملت الزيارة مدارس 6 أكتوبر الإعدادية الثانوية بنات بالحي السابع و6 أكتوبر الرسمية المتميزة للغات والشهيد الرائد أحمد حسين رضوان للتعليم الأساس و6 أكتوبر القومية للغات، قبل بدء طابور الصباح للتأكد والاطمئنان على نظافة وجاهزية المدرسة لاستقبال اليوم الدراسي وحضر طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتحية العلم.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة يتابع سير العلمية التعليمية

واتجه إلى إدارة الشيخ زايد، حيث تفقد مدرسة الشيخ زايد الرسمية للغات بالحي الأول، ومدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات ومدرسة الأمل للتعليم الأساسي، واتجه إلى إدارة حدائق أكتوبر حيث تفقد مدرستي الشهيد العقيد محمد صلاح الدين رياض ومدرسة الفيروز الرسمية للغات ومدرسة سميرة موسى للتعليم الأساسي.

وتابع وكيل تعليم الجيزة، الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي في القراءة والكتابة ومدى اهتمامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، كما تابع الكثافات الطلابية داخل الفصول ومراحل رياض الأطفال، وعدم وجود عجز في أعداد المعلمين والنظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء.