جبالي: الحوار والمناقشات ممتدة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طويلة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها جميع الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن.