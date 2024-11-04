فتح أسواق العمل البلغارية أمام الشباب المصري (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - استقبل محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، سفير بلغاريا بالقاهرة ديان كاتراتشيف، والملحق الدبلوماسي ألكسندر سفيرينوف، لبحث سُبل تفعيل التعاون في المجالات المُشتركة.

واتفق الجانبان على توفير فرص عمل للشباب المصري على المهن والمجالات التي يحتاجها سوق العمل البلغاري خلال هذه الفترة خاصة في قطاعات السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وأكدا على التنسيق بشأن تأهيل وتدريب الشباب المصري على هذه المهن المطلوبة.

وأشار جبران، إلى منظومة التدريب المهني التي تمتلكها الوزارة، وجاهزيتها لإعداد شباب ماهر،ومُدرب طبقًا للاحتياجات المطلوبة.

وخلال اللقاء وجه جبران بُسرعة توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين،فيما يخص مجالات سوق العمل وإستراتيجية التدريب من أجل التشغيل،والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكذلك إعداد "اتفاقية تعاون" بين الجانبين في مجال تنقل الأيدي العاملة عبر الطرق الدبلوماسية.

واستعرض وزير العمل أمام السفير البلغاري جهود الوزارة فيما يخص الحماية الاجتماعية والصحية للعمال،خاصة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج،موضحًا أن الوزارة بصدد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

فيما تطرق السفير البلغاري إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفي كافة المجالات، وإلى الدور الذي تلعبه "اللجان المشتركة" في التعاون الاقتصادي والسياسي في إثراء هذه العلاقات.

حضر اللقاء من وزارة العمل ايهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ورشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ود.محمود حمزاوي،مدير عام السكرتارية التنفيذية،وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

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