أتوبيسات مجانية لنقل المشاركين.. الاستعدادات النهائية للمنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:06 صباحاً - تشهد الاستعدادات النهائية للمنتدى الحضري العالمي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، زخمًا كبيرًا تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وتعمل الوزارات المعنية، على قدم وساق لضمان نجاح هذا الحدث الدولي الهام، وذلك من خلال تكثيف العمل في اللجان المشكلة وتجهيز كافة المرافق اللازمة لاستقبال الضيوف والوفود المشاركة.

الاستعدادات النهائية للمنتدى الحضري العالمي

ووفرت وزارة النقل، دليلاً لخدمة رواد المنتدى، يشمل التعريف بالخدمة المقدمة لرواد المنتدى وبيانات محطات الانطلاق بداية من اسم المحطة والموقع الجغرافي للمحطة على خرائط جوجل ومواعيد الانطلاق من المحطات ذهابا وعودة، بالإضافة إلى توفير خريطة للمسارات «Schematic Map».

كما شددت وزارة النقل، في تقرير لها، على تكثيفها من الاستعدادات الخاصة باستقبال رواد المنتدى في إطار التنسيق مع الجهات المعنية كافة لتوفير وسائل نقل حديثة صديقة للبيئة، بواقع 100 أتوبيس صديقة للبيئة، مجاناً.

مواعيد أتوبيسات المنتدى الحضري العالمي

- تبدأ مواعيد أتوبيسات المنتدى الحضري العالمي من الساعة 6:15 صباحا حتى الساعة 10 مساءً، وتستمر الخدمة طول اليوم من 9 محطات رئيسية بنطاق القاهرة الكبرى.

-تعمل الأتوبيسات بنظام التفويج المباشر بحيث تنطلق الأتوبيسات مباشرة من المحطات الرئيسية المحددة إلى مقر انعقاد الفعاليات دون توقف في أي محطات أخرى.

- زمن تقاطر الأتوبيسات يصل 10 دقائق في أوقات الذروة.

محطات أتوبيسات المنتدى الحضري العالمي

محطات أتوبيسات المنتدى الحضري العالمي هي «التجمع الثالث- المهندسين- الاستاد- شيراتون- عبد المنعم رياض- العباسية- المعادي- دريم بارك- التجمع الأول»

المنتدى الحضري العالمي

ويشارك في المنتدى الحضري العالمي، 52 دولة و115 عارضا من المنظمات الدولية والمحلية، ويعد ثانِ أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، كما يضم الجناح المصري الجهات والوزارات المصرية.

كما سجل أكثر من 30 ألف شخص من 180 دولة، للحضور والمشاركة في المنتدى، و تأكد حضور عدد من رؤساء الدول والمسؤولين الدوليين وحوالي 103 وزراء، و36 نائب وزير، و300 محافظ.

يشارك 900 متطوع يشاركون في تنظيم المنتدى، ويوجد نحو 115 عارضًا في المعرض الذي يُقام خلال المنتدى الحضري العالمي.