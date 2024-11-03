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وزير الدفاع يتفقد منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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وزير الدفاع يتفقد منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يتفقد منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:17 صباحاً - تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني وذلك للاطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين، والذي يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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وقام  بالمرور على ميادين التدريب التخصصية المختلفة، وناقش عددًا من المقاتلين في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدًا بما شاهده من مستوى راقٍ في التدريب وكفاءة قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل كفاءة واقتدار.

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وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي وفقًا لأسس علمية مدروسة تساهم في الإرتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل والذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

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كما نقل لهم تحيات وتقدير  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب الجاد والواقعي والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي من أجل حماية أمن مصر في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة الحالية، وشارك القائد العام للقوات المسلحة عددًا من مقاتلي الجيش الثانى الميداني تناول وجبة الغذاء.

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وحضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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