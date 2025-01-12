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هنا الزاهد تغير جلدها وتكسر قالب الأدوار التقليدية في "إقامة جبرية" - أخبار كلمتك

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هنا الزاهد تغير جلدها وتكسر قالب الأدوار التقليدية في "إقامة جبرية" - أخبار كلمتك

هنا الزاهد تغير جلدها وتكسر قالب الأدوار التقليدية في "إقامة جبرية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 02:15 مساءً - لطالما ارتبط اسم الفنانة المصرية هنا الزاهد بالأدوار الخفيفة التي تسلط الضوء على جمالها الطبيعي وشخصيتها المرحة، ما جعلها خيارًا مفضلًا لأدوار الفتاة اللطيفة والمساندة في الأعمال الدرامية والسينمائية.  

ولكن يبدو أن هنا قررت كسر هذا النمط وتقديم نفسها بشكل جديد تمامًا لجمهورها في مسلسلها الجديد إقامة جبرية، الذي يعد ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما.    

هنا الزاهد تغير جلدها في مسلسل إقامة جبرية 

 في هذا العمل، تخوض هنا الزاهد تجربة استثنائية ومغايرة تمامًا لما اعتادت تقديمه، حيث تجسد شخصية فتاة تعاني من اضطرابات نفسية معقدة  قتلت زوجها ثم تدخل لاحقًا في علاقة مع ابن طبيبتها النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين التي سبق واعترفت لها الفتاة أنها القاتلة في جريمة رحيل الزوج ولكنها أخفت الأمر عن الجميع وأقنعتهم أنه انتحر. 

ويتطلب هذا الدور قدرة تمثيلية وإمكانيات في التحكم بملامح الوجه وتوقيت إظهار المشاعر وإخفائها والتحدث بلغة العيون.

وحبكة المسلسل التي تجمع بين الغموض والإثارة النفسية تقدم مساحة واسعة لهنا لإظهار قدراتها التمثيلية ويعد العمل بأكمله تحد جديد لهنا وإعادة اكتشاف لموهبتها والكشف عن حجم جرأتها في الخروج من المنطقة الآمنة في الاختيارات الفنية التي اعتادت عليها.

تعليقات إيجابية من الجمهور 

مسلسل إقامة جبرية عرض منه حتى الآن حلقتان وبمجرد عرضهما أصبح العمل حديث مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد الكثيرون بأداء هنا الزاهد اللافت خاصة أنها لا تركز خلال الأحداث على جمالها بل على أدائها وتخلت عن الشعر الأشقر وتظهر في كثير من المشاهد بلا أي لمسة ماكياج لتزيد من مصداقية الأداء. 

أبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية بطولة:  هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج ويتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

مواعيد عرض مسلسل إقامة جبرية 

وتعرض حلقتان من مسلسل إقامة جبرية كل يوم أربعاء في الأسبوع وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة على منصة Watch it.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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