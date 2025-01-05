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مشاهير العرب - «كامل العدد».. نفاد تذاكر مسرحية «الباشا» لـ كريم عبد العزيز - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «كامل العدد».. نفاد تذاكر مسرحية «الباشا» لـ كريم عبد العزيز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كامل العدد».. نفاد تذاكر مسرحية «الباشا» لـ كريم عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 05:31 مساءً - مسرحية الباشا.. تشهد مسرحية الباشا بطولة النجم كريم عبد العزيز، إقبالا كبيرا من قبل الجماهير لمشاهدة العرض..

وكشف الفنان كريم عبد العزيز، عن نفاد تذاكر المسرحية، والتي تقدم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث رفعت شعار Sold out.

كريم عبد العزيز

تصريح الفنان كريم عبد العزيز

وأعرب الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بنجاح المسرحية وإقبال الجمهور السعودي عليها، وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية: «ردود الأفعال حاجة تفرح وتشرف ولتاني سنة على التوالي فرحان برد فعل الجمهور السعودي»، وتابع: «حابب أشكر المستشار تركي آل الشيخ على الدعم وحسن الضيافة وما قدمه لنجاح هذه المسرحية، فالمسرح فيه إمكانيات كبيرة جدا».

كريم عبد العزيز

رأي الفنانين في مسرحية الباشا

ووجهت الفنانة ريهام عبد الغفور التهنئة لكريم عبد العزيز على نجاح المسرحية، وكتبت: «مبروك يا كيكو حبيبي»، وهنأته الفنانة نيللي كريم، قائلة: «مبروك يا حبيبي ألف مبروك»، كما تفاعل الفنان عمرو عبد العزيز، وكتب: «مبروك يا حبيبى وبالنجاح إن شاء الله»، وغيرهم من النجوم.

كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل مسرحية الباشا
مسرحية الباشا

أحداث مسرحية الباشا

مسرحية «الباشا» تدور أحداثها في إطار كوميدي، حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة، التي تعيش في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة ليلى الصياد، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.

مسرحية الباشا

أبطال مسرحية الباشا

المسرحية بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويزو، هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، وهى من إخراج رامي إمام، والأغاني التي عُرضت في المسرحية من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

كريم عبد العزيز

آخر أعمال كريم عبد العزيز

ست من زمن الحب (1998)

الهروب (2012)

وش تانى (2015)

الزيبق (2017)

الاختيار 2 (2021)

الاختيار 3 (2022)

الحشاشین (2024)

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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