مشاهير العرب - «كامل العدد».. نفاد تذاكر مسرحية «الباشا» لـ كريم عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 05:31 مساءً - مسرحية الباشا.. تشهد مسرحية الباشا بطولة النجم كريم عبد العزيز، إقبالا كبيرا من قبل الجماهير لمشاهدة العرض..

وكشف الفنان كريم عبد العزيز، عن نفاد تذاكر المسرحية، والتي تقدم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث رفعت شعار Sold out.

تصريح الفنان كريم عبد العزيز

وأعرب الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بنجاح المسرحية وإقبال الجمهور السعودي عليها، وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية: «ردود الأفعال حاجة تفرح وتشرف ولتاني سنة على التوالي فرحان برد فعل الجمهور السعودي»، وتابع: «حابب أشكر المستشار تركي آل الشيخ على الدعم وحسن الضيافة وما قدمه لنجاح هذه المسرحية، فالمسرح فيه إمكانيات كبيرة جدا».

رأي الفنانين في مسرحية الباشا

ووجهت الفنانة ريهام عبد الغفور التهنئة لكريم عبد العزيز على نجاح المسرحية، وكتبت: «مبروك يا كيكو حبيبي»، وهنأته الفنانة نيللي كريم، قائلة: «مبروك يا حبيبي ألف مبروك»، كما تفاعل الفنان عمرو عبد العزيز، وكتب: «مبروك يا حبيبى وبالنجاح إن شاء الله»، وغيرهم من النجوم.

أحداث مسرحية الباشا

مسرحية «الباشا» تدور أحداثها في إطار كوميدي، حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة، التي تعيش في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة ليلى الصياد، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.

أبطال مسرحية الباشا

المسرحية بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويزو، هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، وهى من إخراج رامي إمام، والأغاني التي عُرضت في المسرحية من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

آخر أعمال كريم عبد العزيز

ست من زمن الحب (1998)

الهروب (2012)

وش تانى (2015)

الزيبق (2017)

الاختيار 2 (2021)

الاختيار 3 (2022)

الحشاشین (2024)