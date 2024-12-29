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7 ملايين مشاهدة، "على وضعنا" آخر أغنية لـ عدوية ومحمد رمضان (فيديو) - أخبار كلمتك

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7 ملايين مشاهدة، "على وضعنا" آخر أغنية لـ عدوية ومحمد رمضان (فيديو) - أخبار كلمتك

7 ملايين مشاهدة، "على وضعنا" آخر أغنية لـ عدوية ومحمد رمضان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:51 مساءً - سيطرت على الوسط الفني، حالة من الحزن الشديد، بعد رحيل الفنان الشعبي الكبير، أحمد عدوية عن عمر ناهز الـ79 عاما.

واسترجع جمهور المطرب الراحل، آخر أغنية قدمها “عدوية”، والتي كانت ببصمة الفنان محمد رمضان، والتى  طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات اليوتيوب، العام الماضي، بعنوان “على وضعنا”، بالاشتراك مع نجله محمد، وحققت الأغنية ما يقرب من 7 ملايين مشاهدة 

 

أغنية "على وضعنا" التي طرحها العام الماضي، غناها محمد عدوية ومحمد رمضان، وهي من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير.

 

و من كلماتها "إحنا في حته وانتوا في حتة، إحنا الواحد منا بستة نركن كله كله عالدكة، إحنا ملوك في أي حتة، معانا من الكاش وكتير من الكاش، مفيش مفيش مفيش ببلاش، عادي عالعادي متصدعناش الحاجة لو سهلة متلزمناش"

وحرص الفنان محمد عدوية، على نعي والده بعد دقائق من وفاته، وذلك من خلال نشر صورة تجمعه بوالده الفنان الراحل أحمد عدوية، معبّرًا عن حزنه العميق لفقدانه.


وعلّق محمد عدوية على الصورة قائلًا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

يعتبر أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، إذ يعتبر الأب الروحي  لكل من جاء بعده ومن بينهم حكيم  كما شارك عدوية في العديد  من الأفلام التي أُنتجت في هذه الفترة.

والكثير ممن يعتبرون من عمالقة الموسيقى العربية في زمنه مدحوا صوته ومنهم  موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ بل وصل الأمر أنه في إحدى الحفلات الخاصة غنى عبد الحليم حافظ أغنية عدوية «السح الدح إمبو» وغنّى عدوية أغنية عبد الحليم حافظ «خسارة خسارة».


 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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