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وفاة النحات ممدوح الكوك عن عمر يناهز الـ 59 عاما - أخبار كلمتك

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وفاة النحات ممدوح الكوك عن عمر يناهز الـ 59 عاما - أخبار كلمتك

وفاة النحات ممدوح الكوك عن عمر يناهز الـ 59 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:40 مساءً - رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس الفنان التشكيلي والدكتور ممدوح الكوك مدرس النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، وذلك عن عمر ناهز الـ 59 عامًا.

وأعلن نجل الدكتور ممدوح الكوك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن إقامة صلاة الجنازة غدًا بأسيوط عقب صلاة الجمعة بمسجد المجاهدين، على أن يكون العزاء أمام منزل العائلة بميدان المجاهدين.

نقابة الفنانين التشكيليين تنعى الفنان ممدوح الكوك

ونعت نقابة الفنون التشكيلية من خلال صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” وفاة الفنان ممدوح الكوك، وجاء كالآتي: “ينعى نقيب الفنانين التشكيليين وأعضاء مجلس ادارة النقابة ببالغ الحزن والأسى النحات القدير الدكتور ممدوح الكوك، رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة النحات ممدوح الكوك 

شارك النحات الراحل فى الحركة التشكيلية منذ تخرجه في كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وذلك من خلال مشاركته بالفعاليات الجماعية وإقامة المعارض الفردية، هذا بالإضافة لتصميم وتنفيذ مجموعة من الأعمال النحتية كقصر ثقافة أسيوط وأوبرا عايدة ومسرحية الطائر الأزرق وكذلك تصميم وتنفيذ ثلاثة أعمال ميدانية بمحافظة قنا، وتصميم وتنفيذ تمثال ميدانى للأديب مصطفى لطفى المنفلوطي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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