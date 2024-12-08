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مشاهير العرب - «لا يناسب سنها».. هجوم على ياسمين عبد العزيز بسبب إعلانها الأخير - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «لا يناسب سنها».. هجوم على ياسمين عبد العزيز بسبب إعلانها الأخير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا يناسب سنها».. هجوم على ياسمين عبد العزيز بسبب إعلانها الأخير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز، لهجوم وانتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين إياها بتقديم إعلان لمنتج تابع لشركة من ضمن الشركات المقاطعة.

هجوم على ياسمين عبد العزيز بسبب إعلانها الأخير

رغم أن الإعلان كان يدعم المنتج المحلي، إلا أن بعض رواد السوشيال ميديا اتهموا ياسمين عبد العزيز، بتقديم إعلان لمنتج تابع لشركة كانت قد دُعمت ضد المقاطعة في وقت سابق، مما أدى إلى موجة من الهجوم عليها، ولم تقف الانتقادات على ياسمين عبد العزيز، على رواد مواقع التواصل فقط، بل شملت أيضا بعض الناشطين والنقاد.

وخرجت الفنانة بدرية طلبة، لتدافع عن صديقتها المقربة، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عايزين نعرف اللي بيهاجم ملكة الإعلانات ياسمين عبد العزيز قابض من أي جهة، وبما أن الإعلان بيدعم المقاطعة يبقى لازم نعرف ليه فيه حد تعبان قوي بسبب الإعلان».

بينما شن الناقد الفني المصري هاني عزب هجوماً حادًا على الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل «فيسبوك»، إن إعلان ياسمين يعتبر واحدا من أسوأ الحملات الإعلانية التي رآها خلال 10 سنوات، معللا ذلك لعدة أسباب، أهمها أن ياسمين عبد العزيز وحركتها لا تناسب مرحلتها العمرية، ووضح السن عليها بشكل، وعدم تناسق الجسد بجانب تعبيرات الوجه المبالغ فيه.

هاني عزب

وأضاف الناقد الفني هاني عزب قائلاً: «الأغنية المقدمة من قبل ياسمين عبد العزيز، عبارة عن تلقيح وحتى لو كان الموضوع ده هي معتادة عليه ولكن لا يجوز بالنسبة لي أن أرى إعلانا عبارة عن تلميحات وكيد».

وتابع عزب أن كلمات الأغنية ركيكة ودون المستوى، معلقا: «يبدو أن ياسمين تعتقد أنها لا تزال في مرحلة المراهقة».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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