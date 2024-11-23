مشاهير العرب - رسالة وداع وكلمات مؤثرة.. آخر كلمات الشاعر محمد رحيم قبل وفاته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - محمد رحيم.. حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني، برحيل الشاعر محمد رحيم، الذي غاب عن عالمنا اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، حيث رحل بعد صراع طويل مع المرض.

محمد رحيم يطمئن جمهوره على حالته الصحية

وتعرض محمد رحيم مؤخرًا لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى، لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب، وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى، وطمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «بطمنكم علي والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة.

آخر كلمات الشاعر محمد رحيم

وأعلن الشاعر محمد رحيم، اعتزاله، ولكن بعد ذلك تراجع عن قراره في الاعتزال، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وقال: «أنا مش هقولكم غير إني بكيت بالدموع من كتر الإحساس اللي في الرسائل اللي بعتوهالي وهتشوفوا ده بعينكم في ندوة، خلاص يا جماعة أنا هرجع تاني علشان خاطركم إنتوا بس يا أعظم جمهور وعائلة في العالم وربنا ميحرمناش من بعض بعض أبدًا».

وأنهى تعليقه: «بشكركم جدا على سؤالكم المستمر عني أنا محظوظ بوجودكم في حياتي وآسف جدا جدا لو كنت زعلت أي حد وإن شاء الله هرجع تاني بطاقة أكبر علشان أحاول أسعدكم بكل الطرق والأشكال ورمضان كريم».

تامر حسني يعلن موعد ومكان جنازة محمد رحيم

وأعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رحيل الشاعر محمد رحيم قائلاً:«رحل اليوم صاحب أعظم موهبة موسيقية في التلحين، في آخر 25 سنة، الموسيقار محمد رحیم، نسألكم الدعاء له بالرحمة و قراءة الفاتحة».

وتابع تامر: «صلاة الجنازة على المغفور له، بإذن الله صديقي وأخي محمد رحيم عقب صلاة الظهر، بمسجد الشرطة الشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون».

تأجيل جنازة الفنان محمد رحيم

كما شارك الفنان تامر حسني، منذ قليل، عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بشأن موعد جنازة الملحن الراحل محمد رحيم، وكتب: «تم تأجيل صلاة الجنازة للفنان محمد رحيم».