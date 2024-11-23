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مشاهير العرب - رسالة وداع وكلمات مؤثرة.. آخر كلمات الشاعر محمد رحيم قبل وفاته - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رسالة وداع وكلمات مؤثرة.. آخر كلمات الشاعر محمد رحيم قبل وفاته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رسالة وداع وكلمات مؤثرة.. آخر كلمات الشاعر محمد رحيم قبل وفاته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - محمد رحيم.. حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني، برحيل الشاعر محمد رحيم، الذي غاب عن عالمنا اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، حيث رحل بعد صراع طويل مع المرض.

محمد رحيم يطمئن جمهوره على حالته الصحية

وتعرض محمد رحيم مؤخرًا لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى، لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب، وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى، وطمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «بطمنكم علي والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة.

محمد رحيم

آخر كلمات الشاعر محمد رحيم

وأعلن الشاعر محمد رحيم، اعتزاله، ولكن بعد ذلك تراجع عن قراره في الاعتزال، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وقال: «أنا مش هقولكم غير إني بكيت بالدموع من كتر الإحساس اللي في الرسائل اللي بعتوهالي وهتشوفوا ده بعينكم في ندوة، خلاص يا جماعة أنا هرجع تاني علشان خاطركم إنتوا بس يا أعظم جمهور وعائلة في العالم وربنا ميحرمناش من بعض بعض أبدًا».

محمد رحيم

وأنهى تعليقه: «بشكركم جدا على سؤالكم المستمر عني أنا محظوظ بوجودكم في حياتي وآسف جدا جدا لو كنت زعلت أي حد وإن شاء الله هرجع تاني بطاقة أكبر علشان أحاول أسعدكم بكل الطرق والأشكال ورمضان كريم».

الملحن محمد رحيم

تامر حسني يعلن موعد ومكان جنازة محمد رحيم

وأعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رحيل الشاعر محمد رحيم قائلاً:«رحل اليوم صاحب أعظم موهبة موسيقية في التلحين، في آخر 25 سنة، الموسيقار محمد رحیم، نسألكم الدعاء له بالرحمة و قراءة الفاتحة».

وتابع تامر: «صلاة الجنازة على المغفور له، بإذن الله صديقي وأخي محمد رحيم عقب صلاة الظهر، بمسجد الشرطة الشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون».

الملحن محمد رحيم

تأجيل جنازة الفنان محمد رحيم

كما شارك الفنان تامر حسني، منذ قليل، عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بشأن موعد جنازة الملحن الراحل محمد رحيم، وكتب: «تم تأجيل صلاة الجنازة للفنان محمد رحيم».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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