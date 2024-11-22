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رامي صبري يكشف سر رفضه التمثيل مع مي عمر (فيديو) - أخبار كلمتك

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رامي صبري يكشف سر رفضه التمثيل مع مي عمر (فيديو) - أخبار كلمتك

رامي صبري يكشف سر رفضه التمثيل مع مي عمر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:17 مساءً - كشف المطرب رامي صبري، كواليس عرض المخرج محمد سامي، عليه لتجسيد البطولة مع زوجته الفنانة مي عمر بـ مسلسل "إش إش".

عرض محمد سامي لرامي صبري 

وقال رامي صبري خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس":"محمد سامي قريب مني وبحبه وكلمني من فترة على مسلسل إش إش، إني أطلع أمثل مع زوجته مي عمر وهي فنانة جميلة وببحبها وبحترم فنها ومسيرتها، وكنت مبسوط بالفكرة ولكن أنا عندي مشكلة مع التمثيل".

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مي عمر تحتفل بالانتهاء من تصوير مسلسل إش إش

رغبة محمد سامي وموقف رامي صبري 

وأضاف:"محمد سامي كان يرغب في وجودي كبطل أمام مي عمر في مسلسل إش إش، وجلسنا سويا وأخبرته بأنه سيندم على الفكرة، فطلب مني خوض تجربة التمثيل، وحاولت قراءة النص والتجربة ولكني لم اقتنع بالفكرة".

قصة حب رامي صبري مع مي عمر 

وتابع:كنت سأجسد علاقة حب مع مي عمر في مسلسل إش إش، ولكني اعتذرت لمحمد سامي عن خوض تجربة التمثيل، هذه الفكرة مؤجلة بالنسبة لي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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