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طرح فيلم "الهنا إللي أنا فيه " بالسينمات 18 ديسمبر - أخبار كلمتك

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طرح فيلم "الهنا إللي أنا فيه " بالسينمات 18 ديسمبر - أخبار كلمتك

طرح فيلم "الهنا إللي أنا فيه " بالسينمات 18 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:23 مساءً - طرحت شركة نيوسنشري الإعلان التشويقي لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، والذي يتناول فكرة ماذا لو عرضت الزوجة على صديقتها الزواج من زوجها، وذلك استعدادًا لطرح الفيلم في السينمات يوم 18 ديسمبر المقبل.

 

وتكشف أحداث الإعلان التشويقي عن شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمد عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

فيلم الهنا اللي أنا فيه يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي. 

 

كريم محمود عبد العزيز

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزأين الأول والثاني من الفيلم نجاحا كبيرا. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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