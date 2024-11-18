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بكلمات مؤثرة، ياسر علي ماهر يكشف كواليس علاقته بالراحل مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:47 مساءً - قال الفنان ياسر علي ماهر، خلال حديثه عن الفنان الراحل مصطفى فهمي، إنه كانت تجمعه علاقة صداقة قوية معه، وكان يثق في رأيه بشدة ويستشيره دائمًا في أموره الخاصة، نظرًا لما كان يتمتع به الراحل من حكمة وأمانه، مؤكدًا: "بكيت بحرقه لما مات، كنا دائمًا بعد ما نخلص شغل نجري عشان نقعد مع بعض".

 

وأشار ياسر علي ماهر خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني ومها بهنسي، إلى أن الفنان الراحل مصطفي فهمي، كان يتمتع بالنصائح الحكيمة، قائلا: "كان محل ثقة، علشان كده كنت بستشيره في كل حاجة، في مرة حبيت اخد رأيه في بيع فيلا ليا في الفيوم، موجودة على البحيرة علطول، وقتها كان الكل بيقول لي بيع هتكسب فيها، روحت اخد رأي مصطفى وعرضت عليه الموضوع ده، لكنه رفض بشدة وقالي طالما مش محتاج فلوس بلاش تبيعها، طالما بتلاقي فيها مصدر سعادة وفعلا سمعت كلامه".

 

 

الحس الفكاهي لمصطفى فهمي

أضاف الفنان ياسر علي ماهر أن مصطفى فهمي كان يتمتع بحس فكاهي حيث كان يروي له العديد من المواقف التي حدثت خلال فترة عملهما معًا، مثل موقفه الكوميدي مع الفنانة الراحلة سعاد حسني خلال تصوير فيلم "أميرة حبي أنا".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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