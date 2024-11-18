مشاهير العرب - «كنت مبهورة».. ركين سعد تعرب عن سعادتها بمشاهدة «موعد مع الماضي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:40 مساءً - أعربت الفنانة ركين سعد، عن سعادتها وفخرها بالتعاون مع أبطال وصناع مسلسل «موعد مع الماضي» الذي شهد عرض خاص لحلقتين من حلقاته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2024.

وقالت سعد خلال المؤتمر الصحفي لأبطال مسلسل «موعد مع الماضي» المقام في أحد الفنادق بالقاهرة: «الحمد لله أنا اشتغلت مع ناس كبيرة وعندهم تاريخ كبير، وأنا اتبسطت جدا إمبارح وأنا بشوف المسلسل على شاشة عرض كبيرة مع الجمهور، لأن دا بحسه في الأفلام مش مسلسلات، فكانت تجربة جيدة، وكنت مبهورة وأنا بشوف العمل إمبارح».

أما عن معايير اختيارها للأدوار قالت: «قبل ما بختار أدواري أول حاجة ببص عليها هي الورق والشخصية، وأسأل هل تضيف لي ولا لأ».

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي

مسلسل موعد مع الماضي من بطولة الفنان آسر ياسين إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: محمود حميدة، شريف سلامة، هدى المفتي، وصبا مبارك وآخرين من الفنانين، حيث دارت أحداث مسلسل موعد مع الماضي حول حكايات إنسانية مشوقة تتنقل بين الحاضر والماضي، وكما يتناول قضايا اجتماعية مؤثرة.