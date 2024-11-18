مشاهير العرب - بعد فقدان وزنها.. شيماء سيف تتصدر التريند وزوجها يصدم الجمهور ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - شيماء سيف.. تصدرت الفنانة شيماء سيف، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت جمهورها إطلالتها الجديدة بعد خسارتها للوزن.

وأطلت شيماء سيف، بفستان أسود فوق الركبة، بأكمام واسعة، وكلون أسود شيفون، نسقته مع «هاف بوت» أسود، وتركت شعرك منسدل، مع اعتمادها على مكياج بسيط.

وانهالت على الفنانة شيماء سيف عدد من تعليقات نجوم الفن، حيث كتبت مي عمر "قمر يا شوشو". وكتب عصام السقا "صفاء كابوريا". وكتبت سارة الشامي "الحلوة". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر يا أخواتي"، "شيماء العسل"، " بسم الله ما شاء الله عليكي يا قلبي"، "كل مرة بتكوني قمر وبتبقي قمرين"، "بتجنني كيف ما كنتي عسولة".

تصريحات زوج شيماء سيف عن عدم الإنجاب

وفي وقت سابق، كشف المنتج محمد كارتر، زوج شيماء سيف عن سبب تأخر الإنجاب عبر منشور له على فيسبوك، حيث أشار أنه سمع تعليقات كثيرة من الناس بأن شيماء إذا ما خسرت الوزن فسوف تتمكن من الإنجاب، مشيرًا إلى أنها عندما بدأت بخسارة الوزن، علق البعض بأن هذا يعني أنها ستنجب قريبًا. وأوضح أن هذه التعليقات لم تكن مستندة إلى أي أساس علمي، حيث عبر عن قلقه من عدم إدراك الناس لطبيعة المشكلة.

وأكد كارتر، في حديثه: أن كل شيء له موعده، وأن الله سيمنحهم تلك الفرصة في الوقت المناسب، موجهًا دعوة للجميع بالدعاء لهما.

آخر أعمال شيماء سيف

والجدير بالذكر أن آخر أعمال شيماء سيف، هو مشاركتها في مسلسل «فراولة» بطولة النجمة نيللي كريم، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

وشارك في بطولة العمل، عدد من نجوم الفن أبرزهم: نيللي كريم، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.