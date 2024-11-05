مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. ياسمين عبد العزيز تستعد لتصوير «ونقابل حبيب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - أوشكت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على الانتهاء من تحضيرات مسلسل «ونقابل حبيب» لبدء تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2025.

وتعقد ياسمين عبد العزيز، جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للمسلسل للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل المنتظر انطلاق تصويره نهاية شهر نوفمبر الجاري، كما يواصل المخرج محمد الخبيري معاينة أماكن التصوير المختلفة وبناء الديكورات الخاصة بالمسلسل.

وكان الفنان محمود ياسين جونيور، كشف عن القائمة الكاملة لأبطال مسلسل «وتقابل حبيب» بطولة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وشارك محمود ياسين جونيور، جمهوره بصورة مجمعة لأبطال مسلسل «وتقابل حبيب»، وتضمنت الصورة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، ونيكول سابا، وأنوشكا، وخالد سليم، ومحمود ياسين جونيور، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، معلقا عليها: «وتقابل حبيب رمضان 2025.

أحداث مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث مسلسل «وتقابل حبيب» حول الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويأتي المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى، ويجرى التحضير للمسلسل حاليًا، ويشارك ياسمين عبد العزيز بطولة العمل الفنان كريم فهمى ليعيدا ثنائيتهما الرومانسية بعد مسلسل «ونحب تانى ليه».