صفاء الطوخي تشارك أمينة خليل بطولة "لام شمسية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - تعاقدت الفنانة صفاء الطوخي على المشاركة في مسلسل “لام شمسية” الذى تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.



تفاصيل مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية يناقش قضية التحرش بالأطفال في المدارس والشوارع، مع طرح تساؤلات حول المسئول عن التحرش بالأطفال؛ هل الأهل أم المدرسين؟.

ويشارك في بطولة مسلسل لام شمسية كل من أمينة خليل، إياد نصار، أحمد رزق، يارا جبران، كارولين عزمي، يسرا اللوزي، ركين سعد، أحمد التهامي، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

وتعرض العمل لسلسلة من التأجيلات منذ عام 2023، وكان من المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، ولكن اعتذرت في الفترة الأخيرة؛ مما أدى إلي تأجيل العمل لتقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل.

صفاء الطوخي تشارك في فهد البطل

وتشارك ايضًا الفنانة صفاء الطوخي في مسلسل “فهد البطل” مع الفنان احمد العوضي، والذى بدأ تصوير أحداثه منذ ايام قليلة.

وتلعب صفاء الطوخي خلال احداث مسلسل فهد البطل شخصية والدته، بينما يلعب الفنان عزت زين شخصية والده خلال احداث العمل.



وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

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