شاهد برومو مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 02:58 صباحاً - طرحت قناة DMC برومو مسلسل ساعته وتاريخه استعدادا لعرضه قريبا.

ولم يكشف البرومو عن تفاصيل أبطاله أو وجوههم ولكنه يكشف أن العمل سيدور حول الكثير من الجرائم وهو ما أكده تعليق القناة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك حيث يفيد الآتي: “مسلسل #ساعته_وتاريخه من ملفات المحاكم المصرية قريبًا”.

ومن المقرر عرض مسلسل ساعته وتاريخه على قناة DMC وقناة دبي بالإضافة إلى منصة واتش ات.

مسلسل ساعته وتاريخه

وكان المخرج عمرو سلامة قد أعلن عن بدء تصوير مسلسله الجديد المعنون بــ "ساعته وتاريخه" مؤخرًا.

وكشف سلامة عن صورة من كواليس بدء تصوير عمله وأرفقها بتعليق: في ساعته وتاريخه، بدأ تصوير (ساعته وتاريخه).

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.