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صالح عبد النبي يشارك في مسلسل كامل العدد ٣ - أخبار كلمتك

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صالح عبد النبي يشارك في مسلسل كامل العدد ٣ - أخبار كلمتك

صالح عبد النبي يشارك في مسلسل كامل العدد ٣ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:49 مساءً - كشف الفنان صالح عبد النبي مشاركته في مسلسل كامل العدد ٣.

وكان صالح ظهر خلال الجزء الأول والثاني من المسلسل بشخصية يزبك طليق دينا الشربيني ووالد أمينة وشريف.

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وكان صالح قد نشر صورة للسيناريو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب " فرحتي لا توصف بإنضمامي لفريق عمل كامل العدد الجزء ٣ في رمضان ان شاءالله“.

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مسلسل وتر حساس

ويشارك الفنان صالح عبد النبي في مسلسل وتر حساس حيث يقدم شخصية أكرم شريك رشيد “محمد علاء” وخطيب سلمى “صبا مبارك” السابق.

مسلسل كامل العدد 3

 تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

كما يشترك فى بطولة “كامل العدد” كل من؛ إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش  ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوى.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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