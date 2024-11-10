"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تأجيل أول ألبوم لفرقة BTS بعد التجنيد لعام 2026 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تأجيل أول ألبوم لفرقة BTS بعد التجنيد لعام 2026 - أخبار كلمتك

تأجيل أول ألبوم لفرقة BTS بعد التجنيد لعام 2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:49 مساءً - تأجيل ألبوم فرقة الكيبوب BTS الكامل إلى النصف الأول من عام 2026 والتي كان من المتوقع أن يكون في منتصف 2025م بعد إنتهاء مدة الخدمة العسكرية لجميع الأعضاء في يونيو من العام المقبل.

على الرغم من أن اعضاء الفرقة كانوا نشطين في مشاريع فردية أثناء خدمتهم العسكرية، إلا أن المعجبين وعالم الموسيقي ينتظر غودة الفرقة الأكثر تاثيرًا فى العالم مجددًا، وبالأخص شركة HYBE، التي تواجه تباطؤ في معدلات الأربحا والنمو منذ دخول أعضاء الفريق إلى الجيش الكوري لاداء خدمتهم العسكرية الجبرية في ديسمبر لعام 2023.

وأعلنت الشركة خلال بيان أرباح الربع الثالث لها، على لسان المدير المالي لي كيونغ جون أن الفرقة من المتوقع أن تتابع أنسطتها كمجموعة في عام 2026، فقال: "نحن حاليًا في مناقشات مع الأعضاء حول قيامهم للأنشطة في عام 2026".

وأضاف لي، "بينما من شأن العودة الكاملة للفرقة أن تولد إيرادات كبيرة، نتوقع أنها لن تمثل حصة عالية من أرباحنا كما في الماضي، حيث يساهم فنانينا الآخرون ومشاريعنا الجديدة أيضًا في النمو".

وأكد المدير المالي لشركة HYPE أنه حتى مع الانخفاض المتوقع في حصة إيرادات BTS وقت عودتها، فإن ألبوم BTS كفرقة كاملة ستكون مفيدة بشكل كبير لشركة HYBE، نظرًا لأن الوكالة تواجه تحديات داخلية وخارجية حال]صا بسبب الفضائح المتتالية، فإن توقيت عودة BTS كفرقة كاملة أصبح أكثر ترقبًا من أي وقت مضى.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق