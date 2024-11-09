موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

معماريو الأردن في جولة بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
معماريو الأردن في جولة بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية - أخبار كلمتك

معماريو الأردن في جولة بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:49 مساءً - خلال مشاركتهم في حضور فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية هذا الشهر، استضاف قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة وفد متميز من معماريين المملكة الأردنية الهاشمية، ضم الوفد: الدكتور علي ابو غنيمة عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية، وعبد الله جوشة رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية بنقابة المهندسين الأردنية، ونائب رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية باتحاد المهندسين العرب، والدكتورة ميسون النهار العميدة السابقة لكلية الآثار والسياحة بالجامعة الاردنية ورئيس تحرير المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، والدكتورة منى الأنصاري الأستاذة بكلية العمارة والتصميم بجامعة البترا.

 

fa73402178.jpg
eed0bd204c.jpg

وكان في استقبالهم بمراكز الإبداع بمنطقة الازهر المعماري حمدي السطوحي رئيس قطاع الصندوق، الذي قدم شرحًا حول البيوت الأثرية التابعة لصندوق التنمية وفلسفة تحويلها لتكون مراكز إبداعية وثقافية.

زار الوفد خلال الجولة بيوت: الهراوي والست وسيلة، وتفقدوا مقرات بيت العود العربي وبيت الشعر حيث أبدى الضيوف إعجابهم بأساليب وطرز البناء للعمارة الإسلامية.

88a59dcd8a.jpg
6c259bfa2d.jpg
ed87da9d23.jpg

وفي ختام الجولة، حضر الوفد الأردني حفل الفنان جو وفرقته (شوية فن) بقبة الغوري.

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق