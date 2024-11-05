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عمرو الليثي يستضيف مصطفى قمر في "واحد من الناس"، الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

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عمرو الليثي يستضيف مصطفى قمر في "واحد من الناس"، الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يستضيف مصطفى قمر في "واحد من الناس"، الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:14 مساءً - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، المطرب مصطفى قمر في سهرة غنائية يقدم خلالها باقة من أجمل أغانيه عبر مشواره الفني الطويل منذ بدايته وأهم الأغاني التي شكلت وجدانه وتأثر فيها بأهم المطربين العالميين، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين.

 

 

يكشف مصطفى قمر خلال اللقاء كواليس آخر مشاريعه الفنية وعلاقته بالفنان حميد الشاعري، وأبرز المطربين الذي قام بالتلحين لهم، وعلاقته بنجوم الغناء الذين شكلوا وجدانه وعشقه للعندليب عبد الحليم حافظ، كما يتحدث عن تأثره بالبحر في الإسكندرية والجيتار والأغاني التي كان يقدمها في بداياته مع أصحابه.

أسرته وأولاده

 

يحكي مصطفى قمر عن أهم تجاربه السينمائية كما يتحدث عن حياته الخاصة وأولاده وعلاقته بوالده ووالدته الراحلة ومدى تأثره بهم.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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