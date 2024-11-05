مشاهير العرب - فيلم «المخفي» يحقق المركز الثاني في إيرادات السينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - حقق فيلم «المخفي» بطولة عمرو عبد الجليل، إيرادات متوسطة بدور العرض السينمائية، أمس الاثنين.

إيرادات فيلم المخفي

وجاءت إيرادات فيلم المخفي، أمس حوالي 105.597 جنية، ليكون بذلك في المركز الثاني بقائمة الأفلام المعروضة.

تفاصيل فيلم المخفي

تدور أحداث فيلم المخفي، حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن ل خجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله، وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

أبطال فيلم المخفي

يضم فيلم المخفي، في بطولته عددا من الفنانين أبرزهم: أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، ريهام الشنواني، محمود حافظ، بدرية طلبة، محمد محمود، ريم المصرى ومحمد محسن والعمل من تأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله.