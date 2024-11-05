مشاهير العرب - بعد مرورها بحالة اكتئاب.. منى زكي توجه رسالة بالدموع إلى زملائها بالوسط الفني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:13 مساءً - منى زكي.. تصدر اسم الفنانة منى زكي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تحدثت عن فترة تعرضت فيها لانتقادات كثيرة، وأشارت أنها دخلت في حالة اكتئاب بعد تعرضها للهجوم من الجمهور.

سبب بكاء منى زكي في مهرجان البحرين

أوضحت الفنانة منى زكي خلال جلسة حوارية بفعاليات مهرجان البحرين السينمائي عن كيفية تعاملها مع الهجوم الذي شنه عليها خلال تصويرها فيلم "الست" للفنانة أم كلثوم الذي روى السيرة الذاتية لكوكب الشرق.

وتحدثت منى زكي، عن مدى عمق تأثير الدور عليها، مؤكدة أنها لم تستطع التخلي عن شخصية أم كلثوم حتى بعد انتهاء التصوير، وقالت: تعلمت الكثير من هذا الفيلم بشكل غير عادي، وحتى الآن أشعر أنني لا أستطيع الخروج من الدور.

وأضافت: إزاي بتعامل مع الهجوم؟ بيبقى في انهيار في الأول وبعد كده بلملم نفسي وبقول أنا عندي حاجات أهم في حياتي وأهداف أهم من أي حد بيحاول يكسرني، هما مش شايفين أنا عايزة أعمل إيه، ممكن أقعد في البيت بالأربع والخمس سنين وبتبقى أقسى اللحظات، قعادك في البيت مضطرة بتمر بمراحل كتير اكتئاب وانهيار ومحاولة استيعاب أن في حاجات في الدنيا غير الشيء دا و بتحاولي تتفاعلي مع باقي الحاجات الموجودة في الدنيا واعتقد دا بيخف عنك.

وتابعت: من نعم ربنا الكبيرة وجود جوزي وأولادي في حياتي دا اللي بيخرجني دايما من أي انكسار أو ضياع هما شيء أساسي بالنسبة ليا هما بيحسسوني أن في دنيا تانية وأهداف تانية في الحياة غير شغلي اللي هو مهم جدا بالنسبة ليا لأني ابتديت اشتغل من وأنا صغيرة أوي.

ووجهت منى زكي باكية رسالة شكر لزملائها في الوسط الفني لوقوفهم بجانبها في اللحظات الصعبة التي مرت بها قائلة: كانت مساندة كبيرة من الوسط الفني ليا وشكرا شكرا مليون مرة.