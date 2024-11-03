"كتاب مصر" يناقش المرأة في الترات الشعبي ودورها في السير الشعبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:00 صباحاً - أعلن الدكتور علاء عبد الهادى نقيب اتحاد كتاب مصر وشعبة أدب البادية والتراث الشعبي برئاسة الكاتب أبوالفتوح البرعصى عن إقامة الفعالية الثقافية لشهر نوفمبر لعام 2024 تحت عنوان “المرأة فى التراث الشعبى ودورها فى السير الشعبية”.

ويشارك في الندوة الدكتور خالد أبو الليل أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة والدكتور محمد حسين هلال أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة بنى سويف، والفنانة وراوية مربعات السيرة الهلالية والعزف على آلة الربابة صفا هلال وذلك بمصاحبة ضابط الإيقاع طارق المنشاوي.

وذلك في حضور أعضاء هيئة المكتب وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء شعبة أدب البادية والتراث الشعبى وأعضاء الشعب واللجان بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وكوكبة من محبى شعبة أدب البادية والتراث الشعبي، وذلك فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر ٢٠٢٤ بمسرح النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.