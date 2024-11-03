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"كتاب مصر" يناقش المرأة في الترات الشعبي ودورها في السير الشعبية - أخبار كلمتك

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"كتاب مصر" يناقش المرأة في الترات الشعبي ودورها في السير الشعبية - أخبار كلمتك

"كتاب مصر" يناقش المرأة في الترات الشعبي ودورها في السير الشعبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:00 صباحاً - أعلن الدكتور علاء عبد الهادى نقيب اتحاد كتاب مصر وشعبة أدب البادية والتراث الشعبي برئاسة الكاتب أبوالفتوح البرعصى  عن إقامة الفعالية الثقافية لشهر نوفمبر لعام 2024  تحت عنوان “المرأة فى التراث الشعبى ودورها فى السير الشعبية”.

ويشارك في الندوة الدكتور خالد أبو الليل أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة والدكتور محمد حسين هلال أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة بنى سويف، والفنانة وراوية مربعات السيرة الهلالية والعزف على آلة الربابة صفا هلال وذلك بمصاحبة ضابط الإيقاع طارق المنشاوي.

وذلك في حضور أعضاء هيئة المكتب وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء شعبة أدب البادية والتراث الشعبى وأعضاء الشعب واللجان بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وكوكبة من محبى شعبة أدب البادية والتراث الشعبي، وذلك فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر ٢٠٢٤ بمسرح النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالزمالك.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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