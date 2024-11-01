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مشاهير العرب - بعد غد.. «الأوبرا» تقدم مؤلفات عالمية على المسرح الصغير في حفل لحظة موسيقية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد غد.. «الأوبرا» تقدم مؤلفات عالمية على المسرح الصغير في حفل لحظة موسيقية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد غد.. «الأوبرا» تقدم مؤلفات عالمية على المسرح الصغير في حفل لحظة موسيقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:42 مساءً - تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا بعنوان "لحظة موسيقية" للفيولينة والتشيللو والهارب إهداء لروح الفنانة الدكتورة سميرة ميشيل، ضمن خطط وزارة الثقافة لتقديم أرقى الفنون العالمية، وذلك في الثامنة مساء بعد غد، الأحد، على المسرح الصغير.

وذكرت دار الأوبرا المصرية-في بيان اليوم، الجمعة، أنه من المقرر أن يشارك في الحفل الصوليستات ياسمين سامى(فيولينه)، محمدأحمد (تشيللو) ومنى واصف (هارب)، ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من المؤلفات العالمية منها "الأسطورة" ثلاثية للهارب والفيولينة والتشيللو لـ كارل زيمر، ميلودي للفيولينة والهارب لـ بيتر تشايكوفسكي، "النبع" وسيريناد هارب صولو لـ ألفونس آسلمان، تآملات للتشيللو والهارب لـ چول ماسنييه، باسكاليا للفيولينة والتشيللو لـ هاندل- هالڤورسن، ليلية للفيولينة والهارب لـ فريدريك شوبان، خمس مقطوعات للفيولينة والتشيللو والهارب لـ ديمتري شوستاكوفيتش، ميدلي للفيولينة والتشيللو والهارب لـ اينو موريكونى".

وأشار البيان إلى أن الراحلة الدكتورة سميرة ميشيل هي أستاذة آلة الهارب ومعلمة الأجيال بمعهد الكونسرفتوار ومن مؤسسي المعهد العالي للكونسرفتوار، وشاركت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنانة الراحلة شادية في أغنية “بلاش عتاب”، بفيلم "معبودة الجماهير"، كما أنها قدمت العديد من الألحان لقادة الفن وقتها، . تم تكريمها من قبل وزير الثقافة الأسبق في عام ٢٠٢٢ بدار الأوبرا المصرية بحفل العيد السنوي للمعهد العالي للموسيقى.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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