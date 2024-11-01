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أمير المصري ومالك وأحمد حاتم يلتقطون الصور في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي - أخبار كلمتك

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أمير المصري ومالك وأحمد حاتم يلتقطون الصور في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي - أخبار كلمتك

أمير المصري ومالك وأحمد حاتم يلتقطون الصور في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - بدأ عدد من نجوم ونجمات الفن في التوافد على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

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ختام الجونة السينمائي

وتألق عدد من النجوم الشباب علي ريد كاربت ختام مهرجان الجونة في دورته السابعة ومنهم الفنان أحمد مجدي وأمير المصري والفنان عمر الشناوي وركين سعد بالإضافة إلي حضور متميز للفنان أحمد حاتم ونبيل عيسي بالإضافة إلي إطلالة مميزة للفنان أحمد مالك

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كما شهدت الريد كاربت أيضا حضور متميز للفنان هشام ماجد وعمرو عابد والفنانة الشابة رانيا منصور بالإضافة إلي شريف رمزي الذي أرتدي بدلة خاطفة للأنظار

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مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. 

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ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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